A Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco celebra o dia da ‘Internet Segura’ com uma palestra proferida pelo preletor Nuno Perry, a qual irá realizar-se amanhã, terça-feira, dia 6 de fevereiro, na sala de sessões do estabelecimento de ensino, com início agendado para as 10h40.

Esta atividade surge no âmbito do tema da Cidadania e Desenvolvimento: ‘Educação Para os media - redes digitais – riscos’, tema escolhido pelas turmas 10.º2 e 10.º3 da escola e estende-se a toda a Comunidade Educativa.