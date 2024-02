Gastos avultados da CMF em viagens e estadias são “factos indesmentíveis”, diz JPP

Continua o vaivém entre o JPP e a Câmara Municipal do Funchal devido aos gastos em viagens e estadias, que o partido afirma ser significativamente ao assumido pela agora presidente da autarquia.

Se a Cristina Pedra garante que, entre outubro de 2021 até à presente data, foram gastos 45 mil euros, o JPP assevera que este montante ascende a 840 mil euros (acresce IVA) para “Aquisição de serviços de viagens aéreas e marítimas, alojamento e aluguer de viaturas para o Município do Funchal”, num total de quatro contratos, entre 2021 e 2022.

O partido afirma sustentar as suas declarações com os contratos publicados no Portal Base.gov., os quais, reitera, “são factos indesmentíveis”.

“Se gastaram essas verbas (45 mil euros) nesse intervalo temporal, expliquem o porquê destes contratos de valores na ordem dos 300 mil euros cada (contratos de 2023)? Como se costuma dizer “não bate a bota com a perdigota”. Se os gastos efetivos em viagens, são os que referiu, para quê estes contratos (em 2023), em dois lotes para a WIDE TRAVEL, Lda e para a EMVIAGEM S.A, com valores de 310 e 330 mil euros, respetivamente”, atira o JPP, numa nota enviada à redação, e continua:

“Nessa ordem de ideias (“uma coisa é o valor que está em plataformas e uma coisa é o valor gasto”, segundo Cristina Pedra), por absurdo o valor dos contratos no portal base poderia ser qualquer valor, o céu é o limite, desde que cabimentado. Qual a utilidade de ter contratos no Portal base no valor de 640 mil euros se feitas as contas o município gastou 15 mil euros/ano (45000/3). Há algo que escapa à lógica”, finda a mesma nota.