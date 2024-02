A Câmara Municipal do Funchal (CMF), através do Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC), promoveu, pelo 7º ano consecutivo, na Escola Básica com Pré-escolar Dr. Eduardo Brazão de Castro, a Semana da Prevenção, denominada “Galeão + Resiliente”, tendo decorrido entre os dias 19 a 23 de fevereiro.

A iniciativa surge no âmbito dos Núcleos de Proteção Civil (NPC), tendo por objetivo sensibilizar os alunos para a importância de uma cultura de segurança e mitigação dos riscos, através da adoção de comportamentos responsáveis e adequados face a situações de emergência.

Durante a semana realizaram-se diversas atividades, na Escola Básica com Pré-escolar Dr. Eduardo Brazão de Castro, no edifício da Brazão de Castro e no edifício do Lombo Segundo, abrangendo todos os ciclos escolares, designadamente: Exposições, Jogos Tradicionais adaptados às temáticas de Proteção Civil e Competências Pessoais e Sociais, Demonstração de valências da Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal.

A Semana da Prevenção terminou, esta sexta-feira, com um exercício de demonstração das valências do Exército Português através de circuitos de estafetas com bola e com pneus, com o objetivo principal de aproximar a comunidade escolar a este Agente de Proteção Civil. Um exercício acompanhado pelo vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Bruno Pereira.

Todas as atividades abrangeram um total de 334 pessoas da comunidade educativa.

Os Núcleo de Proteção Civil Jovem localizam-se: Escola Básica com Pré-Escolar Dr. Eduardo Brazão de Castro; Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar Ribeiro Domingos Dias; Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar do Boliqueime e Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar da Ladeira.