As cerimónias fúnebres do indivíduo que faleceu no sábado, à tarde, no Funchal, vítima de atropelamento e fuga, serão realizadas amanhã, a partir das 14 horas, saindo da capela do cemitério de Santa Catarina, no Porto Santo, para posterior inumação do corpo.

Recorde-se que a PSP já identificou o condutor que protagonizou o acidente, um jovem de 18 anos que não possui carta de condução.