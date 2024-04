Decorreu, hoje, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal, a apresentação do Torneio Internacional de Ginástica Rítmica AGIM CUP 2024, a ter lugar entre sexta e domingo, no Pavilhão da Bartolomeu Perestrelo.

O evento envolve 150 ginastas, treinadores e técnicos de 18 clubes de quatro nacionalidades. Em concreto, participam atletas da Madeira, de Portugal Continental, da Polónia, do Brasil e de Cabo Verde.

Na apresentação do evento, a vereadora Helena Leal, que tutela o desporto e evento, na CMF, destacou e reiterou o apoio que a autarquia tem este ano, no Orçamento Municipal, para o desporto, mormente para apoiar associações, clubes e eventos, 1,2 milhões de euros, apontando que o atual executivo, desde que tomou posse, em 2021, reforçou este investimento em 110%.

A vereadora frisou ainda o investimento que a autarquia faz nos jovens, nomeadamente no programa Jovem Atleta, que já passou de 15 para 20 euros, sendo que a garantia dada é que, até final de 2025, o valor dado pelo Município do Funchal, por atleta até aos 15 anos, chegue aos 25 euros.

Helena Leal lembrou ainda a importância do desporto e do investimento público que é feito, nesta área, para um melhor desenvolvimento das crianças e jovens, da população em geral, contribuindo ainda para a economia e dinâmica da cidade e da Região.

No âmbito desta «aposta no desporto», a vereadora recordou a campanha da CMF “Juntos no Desporto, Sem Drogas”.