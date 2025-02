De acordo com o portal Imovirtual, há cinco concelhos que se destacam pela procura no Inverno, sendo o Funchal o terceiro destino a constar na lista de portugueses.

Bragança, Covilhã, Funchal, Sintra e Porto, eis a listagem completa. Bragança é ideal para quem valoriza a vida no interior, com a tranquilidade da natureza e a modernidade das comodidades urbanas. A Covilhã é procurada pelos amantes de desportos de inverno, enquanto o Funchal atrai quem procura clima ameno e vistas deslumbrantes. Sintra é um refúgio de tranquilidade, com paisagens únicas e prima pela proximidade a Lisboa.

O Porto combina tradição e modernidade, sendo uma cidade dinâmica e acolhedora.

Estes destinos mostram como as preferências por estilo de vida, preços e ambiente influenciam as decisões de compra e estadia, refletindo o equilíbrio entre os desejos pessoais e as características que as cidades oferecem.