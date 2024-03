O Funchal é a cidade portuguesa com mais trânsito no país. A lista que coloca a capital madeirense no pódio é feita pela Tom Tom e foi notícia na RFM a 29 de fevereiro.

Segundo o estudo em causa, conduzir 10 quilómetros no Funchal corresponde a 21 minutos e 30 segundos. Em Lisboa, os 10 quilómetros são percorridos, em média, em 17 minutos e 30 segundos. Já no Porto, esses mesmos quilómetros fazem-se em 15 minutos e 50 segundos.

Mas se compararmos o trânsito no Funchal com aquele que acontece noutras cidade fora de Portugal, verifica-se que os condutores da Região passam por um processo menos ‘doloroso’. Para percorrerem 10 quilómetros, por exemplo, os condutores, em Londres, demoram 37 minutos e 20 segundos a percorrer 10 quilómetros. Para a mesma distância, são 29 minutos e 30 segundos em Dublin.