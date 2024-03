No próximo dia 3, domingo, celebra-se o 445.º aniversário da Freguesia de São Martinho.

As comemorações organizadas pela Junta terão início no dia 2 março, a partir das 14h00, no Parque Urbano, para onde estão programadas atividades lúdico-desportivas, com escalada, teqball, tiro ao alvo, slackline e circuito de bicicleta.

Para a noite de sábado, às 20h00, no mesmo local, haverá um espetáculo de stand up comedy do grupo madeirense 4Litro, e outros convidados.

No domingo, 3 de março, o dia começará cedo, com o torneio de andebol, que decorrerá no Polidesportivo da Nazaré, entre as 09h00 às 13h00. Às 11h30 haverá a celebração da Missa na Igreja de São Martinho.

Por fim, a Sessão Solene Comemorativa terá lugar no Parque Urbano da Nazaré, às 17h00.

Na sessão solene, estarão presentes e intervirão, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, e vice-presidente da Assembleia Legislativa Regional, Rubina Leal.