O Forum Madeira, Centro Comercial gerido e comercializado pela consultora imobiliária CBRE, tornou-se recentemente no primeiro Centro Comercial madeirense a disponibilizar uma aplicação móvel para os consumidores da região.

O Forum acelera, assim, o seu processo de digitalização com o lançamento desta aplicação que está disponível para qualquer smartphone, para Android e iOS, facilitando a experiência de todos os clientes.

Com uma simples inscrição, cada utilizador passará a ter acesso a descontos exclusivos, promoções, novidades sobre o Forum Madeira e participar em todos os passatempos a decorrer no Centro Comercial.

Tornando-se pioneiro na Madeira com a nova APP, o Forum reforça o seu posicionamento adotando as novas tendências tecnológicas, renovando, também, a imagem do site.