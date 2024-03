No mês de março, o Forum Madeira vai realizar a campanha ‘InFashion – Travel Edition’, com prémios como uma viagem para duas pessoas a Paris, um momento ‘muda o teu armário com a Cláudia Moniz’ e uma ‘extreme makeover’ no cabeleireiro InVogue.

Conforme dá conta uma nota de imprensa, para participar nesta campanha é necessário realizar compras nas lojas de moda aderentes centro comercial no valor igual ou superior a 40 euros, criar um look com as compras realizadas e submeter uma fotografia do mesmo, bem como das faturas das compras realizadas, na APP do Forum Madeira.

Os participantes podem realizar as suas compras entre os dias 4 e 9 de março e devem submeter a fotografia do look e as faturas até dia 12 de março. Entre os dias 13 e 17 de março, será realizada uma seleção dos looks submetidos por parte dos júris para que estas sejam votadas pelo público, no Instagram do Forum Madeira. Por fim, no dia 27, serão anunciados os três vencedores da iniciativa.

“No Forum Madeira queremos oferecer mais do que um simples espaço comercial e procuramos proporcionar momentos e experiências únicas. Esta campanha é uma das nossas maneiras de agradecer a todos os nossos visitantes que estão a viver esta viagem connosco.”, afirma Rita Paixão, diretora do Forum Madeira.