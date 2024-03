O Forum Madeira, Centro Comercial gerido e comercializado pela consultora imobiliária CBRE, vai inaugurar o Art In Forum no dia 13 de março. No dia da inauguração, a galeria de arte vai dar palco a “uma exposição muito especial”, refere o estabelecimento em nota de imprensa.

Para a inauguração do Art In Forum, o Forum Madeira vai unir-se à Associação Cultural Casa Invisível, ao projeto Trégua, e proporcionar aos seus visitantes a Exposição “enquanto’a humanidade” no dia 13 de março, às 19h00.

A exposição de inauguração vai assinalar os dois anos do Projeto Trégua – Práticas Artísticas para a Reinserção Social, o projeto que ocorre no Estabelecimento Prisional do Funchal e que pretende contribuir para a reinserção das pessoas privadas de liberdade, através da arte.

“Este projeto é fruto de uma parceria entre a Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), a Câmara Municipal do Funchal e a Associação Cultural Casa Invisível. Do projeto nasceram linhas de merchandising “Trégua” produzidas por reclusos, bem como o documentário “Trégua” da autoria de André Moniz Vieira.

O Forum Madeira assume, assim, uma posição de crescente valorização cultural, convertendo o seu corredor do Piso 1 no Art In Forum, com o objetivo de proporcionar diversas exposições a todos os seus visitantes”, lê-se ainda.