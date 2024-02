O Forum Madeira, Centro Comercial gerido e comercializado pela consultora imobiliária CBRE, anuncia a 2ª edição do Run Up 158, uma prova regional e nacional que promete desafiar os participantes numa experiência única.

Após o sucesso da 1ª edição, o Run Up 158 regressa em 2024, no dia 7 de setembro. Realizada em parceria com o Clube de Montanha do Funchal, o Run Up 158 é uma competição que desafia os participantes a subir a escadaria de emergência do Forum Madeira, que conta com um total de 29 metros de altura. Com 158 degraus e uma distância de cerca de 300 metros, a prova terá início no Parque de Estacionamento, no Piso –3, e vai terminar no Jardim Suspenso, no Piso 3.

Com esta iniciativa, o Forum Madeira pretende incentivar a adoção de um estilo de vida ativo e saudável, através de experiências únicas e diferenciadoras, convidando a comunidade a superar os seus limites e a alcançar os seus objetivos.