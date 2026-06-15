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Fórum Machico acolhe Congresso de Enfermagem

    Fórum Machico acolhe Congresso de Enfermagem
Lígia Neves

Jornalista

Região
Data de publicação
15 Junho 2026
12:43

A Secção Regional da Região Autónoma da Madeira da Ordem dos Enfermeiros irá realizar o Congresso de Enfermagem Madeira-Porto Santo 2026, entre os dias 18 e 20 de junho, no Fórum Machico, onde se irão profissionais da área, de todo o País.

No auditório do dito Forum, a sessão de abertura terá lugar pelas 09h30 do primeiro dia do evento.

Para mais informações poderá consultar o programa através do link: https://www.ordemenfermeiros.pt/madeira/noticias/conteudos/programa/

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