Decorreu ontem, no auditório da Secretaria Regional de Agricultura e Ambiente, a entrega de 44 certificados referentes ao curso de “Manipulação e Manutenção de Motosserras e Motorroçadoras”. Uma iniciativa da Associação da Costa Oeste – ACOESTE e que contou com o apoio do Governo Regional.

Segundo Richerd Gonçalves, presidente da associação, esta formação realizou-se com o objetivo de “dotar os formandos com os conhecimentos teóricos e práticos para uma utilização segura deste tipo de equipamentos” quer seja em contexto agrícola, florestal ou em outros meios. Segundo adiantou, com este curso, será agora possível aos formandos um trabalho mais eficiente e produtivo, bem como uma correta manutenção e conservação deste tipo de equipamentos.

Na intervenção, a secretária regional de Agricultura e Ambiente, Rafaela Fernandes, destacou o trabalho que a ACOESTE tem vindo a realizar ao nível da formação e reiterou que o Governo Regional irá continuar a apoiar este tipo de iniciativas.

De referir que o curso contou com a ajuda de fundos comunitários através do PRODERAM.