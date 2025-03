A Coligação ‘Força Madeira’, constituída pelas forças políticas MPT, PTP e RIR, denuncia “a hipocrisia de Miguel Albuquerque com um novo cartaz que expõe as verdadeiras «bengalas» do PSD: Chega, CDS e PAN”, conforme descreve comunicado de imprensa.

Na ótica da candidata Raquel Coelho os social-democratas só se “aguentam” graças a estes partidos que afirma serem “bengalas” do PSD. “O tempo das maiorias absolutas acabou e há partidos da oposição que, apesar das críticas que fazem ao governo, se forem eleitos vão estender o tapete ao PSD”, sustenta a candidata.

“É preciso separar o trigo do joio, existe a oposição verdadeira e a oposição do PSD”, realça Raquel Coelho.