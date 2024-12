No próximo dia 7 de dezembro, pelas 18 horas, na Igreja Matriz do Porto da Cruz, a Associação Grupo Cultural Flores de Maio (AGCFM) irá protagonizar o seu habitual concerto de Natal.

Este espetáculo, que contará com mais de 50 artistas envolvidos, do Coro Infantil, do Ensemble Vocal e do Grupo de Animação, tem direção artística dos professores Olívia Caldeira, Zelinda Caldeira e Lino Gonçalves.

A AGCFM é uma associação de cariz artística e cultural centrada no Porto da Cruz e criada, em 1986, com o objetivo de divulgar a cultura popular madeirense. Reflexo desta dinâmica, esta associação garante, atualmente, a manutenção de vários grupos – Grupo de Borracheiros, Coro Infantil, Machetinho, Grupo de Animação e Ensemble Vocal – que produzem e apresentam espetáculos, com regularidade, em eventos locais e por toda a ilha, de organização própria e mediante o convite de entidades públicas e privadas.

O próximo sábado será palco de mais um evento promovido pela Flores de Maio, desta vez sob a temática do Natal, onde serão interpretados temas intemporais, tradicionais e infantis, em português, inglês e espanhol.

A entrada é gratuita.