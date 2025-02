A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direção Regional de Educação, organiza a Final do 9.º Campeonato Regional de Jogos Matemáticos [9CRJM], esta sexta-feira, dia 21 de fevereiro, entre as 9 e as 16 horas, no Parque Desportivo dos Trabalhadores Dr. Sidónio Fernandes, no Funchal.

Esta iniciativa, que contará com a participação de 293 alunos (127 do 1.º ciclo, 68 do 2.º ciclo, 67 do 3.º ciclo e 31 do ensino secundário) e de 105 professores, é o culminar do trabalho desenvolvido em cada escola no âmbito do projeto “Campeonato Regional de Jogos Matemáticos”, que visa promover o desenvolvimento de competências matemáticas, nomeadamente ao nível da concentração na dinâmica de um jogo de tabuleiro; na visualização de sequências de jogadas (previsão de uma sequência de ações); na ponderação e na avaliação de alternativas baseadas em processos de decisão (“pensar primeiro, agir depois”).

Este campeonato divide-se em 4 escalões: 1.º ciclo com os jogos “Gatos & Cães”, “Rastros” e “Dominório”; 2.º ciclo com os jogos “Rastros”, “Dominório” e “Produto”; 3.º ciclo com os jogos “Dominório”, “Produto” e “Atari Go”; ensino secundário com os jogos “Produto”, “Atari-Go” e “Nex”. Os três alunos vencedores de cada escalão terão a possibilidade de representar a Região na Final do 18.º Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos, agendados para o próximo dia 14 de março, em Aveiro, Dia Internacional da Matemática.

A cerimónia de entrega de prémios do 9CRJM terá lugar pelas 15 horas e contará com a presença do Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho.