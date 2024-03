No último dia de campanha, Filipe Sousa diz que “o que o JPP deseja é aquilo que anseiam os madeirenses e os porto-santenses, ou seja a eleição de uma voz diferente para a Assembleia da República. E devo dizer que estamos confiantes nessa eleição, porque a forma simpática como a população deste arquipélago nos tem recebido, dá-nos fortes motivações para no próximo domingo gritarmos vitória”, afirmou o candidato.

Filipe Sousa considera mesmo que o verdadeiro voto útil é no JPP por aquilo que o partido tem vindo a demonstrar ao longo de vários anos, não só em Santa Cruz, mas também na Assembleia Legislativa da Madeira. O candidato do JPP afirmou que “temos vindo a demonstrar que somos a única voz que responde aos anseios da população. E por isso queremos subir o degrau para uma representação a nível nacional. Peço à população da Madeira e do Porto Santo que confie em nós e seguramente no próximo domingo vamos inverter aquela tendência da bipolarização entre o PSD e o PS e vamos ter uma voz livre, uma voz de causas e uma voz genuína na Assembleia da República”.

O cabeça de lista do JPP diz que a confiança num bom resultado eleitoral é alicerçada na trajetória ascendente que o partido iniciou em 2009, e também na convicção de que é preciso uma voz diferente da Madeira na Assembleia da República.