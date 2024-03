A manchete de hoje do JM dá conta de que no ano passado as farmácias da Madeira registaram um aumento de ruturas de medicamentos oncológicos. A Associação Nacional de Farmácias diz mesmo que o verão foi a época mais crítica.

Em destaque, nesta edição, uma reportagem em Câmara de Lobos e em Santa Cruz, de onde nos têm chegado diversos alertas para a presença de arrumadores, nos parques de estacionamento, que suscitam insegurança e desconforto. Entidades responsáveis pedem intervenção policial.

Eleições do PSD Madeira em foco, numa semana que se prevê intenção entre os social-democratas madeirenses, pelo menos até quinta-feira, dia do ato eleitoral. Quem quer que ganhe - Miguel Albuquerque ou Manuel António Correia - vai ter de esperar pela decisão do Presidente, se dissolve ou não a Assembleia Legislativa Regional.

Em Ocorrências, ‘Casal de franceses desaparecido em São Vicente’, ‘Turistas desafiam o perigo na Ponta do Pargo’ e ‘Mulher encontrada morta em casa no Funchal, são os destaques.

E ontem, foi dia de festa no Curral das Freiras e o JM esteve lá, na cerimónia soleno, onde todos os intervenientes falaram da importância do teleférico para o desenvolvimento local. Leia o que disseram as entidades oficiais, entre as quais Rafaela Fernandes, que anunciou para esta semana a apresentação do projeto.

Fotografia na primeira página dá-nos uma ideia da boa afluência de público ao ‘Pérola Wine Fest’, um evento apoiado pelo JM que termina hoje. No interior, mais fotografias e a reportagem no Savoy Palace, onde decorre. Estas são as chamadas, há muito mais para ler no interior.