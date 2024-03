A decisão do Presidente da República só será conhecida a partir do dia 24, mas os indícios apontam para uma dissolução do Parlamento regional, obrigando assim a novas eleições na Região Autónoma da Madeira.

Pelo menos é esta a visão do Expresso, que hoje avança com a notícia que “Marcelo deve dissolver Parlamento da Madeira antes de dar posse ao Governo da AD”.

Num cenário político com nuances nunca antes vistas, o futuro Governo da AD só deverá tomar posse entre os dias 2 e 5 de abril. Um ato que terá lugar depois de Marcelo Rebelo de Sousa ouvir o Conselho de Estado - bem como os partidos com assento na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira - sobre a situação na Região, que está com Governo de gestão, liderado por Miguel Albuquerque que amanhã disputa eleições internas no partido com Manuel António Correia.

Se o Presidente da República decidir por eleições antecipadas na Madeira, estas deverão acontecer antes das europeias, que terão lugar a 9 de junho.

Hoje, Marcelo Rebelo de Sousa concluiu as audiências aos partidos com assento parlamentar na Assembleia da República, com a receção do líder da AD e presidente do PSD Luís Montenegro. Nada ficou ainda decidido, mas a Presidência da República informou que “poderá haver uma nova audiência” ainda hoje ao presidente do PSD e líder da AD, Luís Montenegro, depois de apurados os resultados dos votos da emigração.