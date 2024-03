Bom dia! É quinta-feira!

* Às 9h00, tem lugar a 30.ª reunião plenária, na Assembleia Legislativa da Madeira.

* Terá lugar hoje, às 9h30, a reunião do executivo da Câmara Municipal do Funchal. As declarações no final da reunião estão previstas para as 12h00.

* Hoje, pelas 10h00, irá decorrer no Museu A Cidade do Açúcar a atividade ‘Cores da Minha Terra’, com a Cristina Perneta. Este workshop tem duração de 1 hora e meia e é uma oportunidade imperdível para desvendar a magia das cores da Terra e explorar o lado artístico e histórico que nos rodeia.

* A secretaria regional de Educação, Ciência e Tecnologia da Madeira, através do programa EDUCAmedia, organiza o 1º Concurso Educação para os Media, com o objetivo de sensibilizar e fomentar o sentido crítico sobre o consumo de media digitais. Esta iniciativa terá lugar pelas 10h30, no auditório da EB/PE Dr. Eduardo Brazão de Castro, contará com a presença do secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, e de alunos de diversas escolas da RAM, que vão assumir o papel de jornalistas, pivots e repórteres num grande noticiário escolar.

* A Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias da UMa organiza, às 11h00, a mesa-redonda ‘As Mulheres e/no/com o Ensino Superior’, que contará com as intervenções das professoras Idalina Sardinha e Martina Emonts. O evento decorre presencialmente na Sala 25, Piso 1, no Campus da Penteada. A participação no evento é gratuita e está aberta a todos os interessados.

* O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, preside às 11h00, no Convento de Santa Clara, à segunda cerimónia de assinatura de contratos-programa com as Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira.

* O Departamento de Educação Física e Desporto da UMa leva a efeito, entre hoje e amanhã, mais uma edição do Seminário Internacional Desporto e Ciência. O seminário irá decorrer no auditório da Reitoria da UMa, Colégio dos Jesuítas. Hoje os trabalhos decorrem entre as 14h00 e as 18h45 e amanhã, sexta-feira, entre as 9h00 e as 19h00.

* Pelas 14h15, o auditório do Museu da Casa da Luz será palco de discussões profundas e troca de conhecimento, com a conferência ‘Cibersegurança e Proteção de Dados, na Prática’.

* A reunião do executivo da Câmara Municipal da Ponta do Sol vai começar às 15h30, no salão nobre do edifício dos Paços do Concelho, com 9 pontos em agenda para apreciação e votação.

* À tarde, pelas 17h00, há mais uma edição do ‘Plaza Com’, onde o convidado será o chef Júlio Pereira.

* A APCA, Agência de Promoção da Cultura Atlântica, inaugura pelas 18h00 a exposição ‘Os Monstros’, de António Aragão, na Galeria Tratuário, na Rua da Carreira nº 119.