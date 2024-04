Realiza-se amanhã, dia 5 de abril, entre as 9h00 e as 18h00, na Praça João Abel de Freitas, uma exposição de meios de proteção civil.

Trata-se de uma organização do Serviço Municipal de Proteção Civil. “Esta iniciativa contará com a presença da Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, que exibirá os novos meios de socorro adquiridos recentemente (veículo escada e ambulância de socorro). Para além destes veículos, estarão também expostos outros bens e equipamentos do Serviço Municipal de Proteção Civil . O investimento global ultrapassa os 1,5 milhões de euros”, informa o gabinete de comunicação da autarquia.