No dia 14 de março, às 18h30, o restaurante Rose Garden do hotel The Cliff Bay, no Funchal, recebe mais um encontro do Chefs Get Together, um evento gastronómico promovido pelos PortoBay Hotels & Resorts. O evento, em formato showcooking/buffet, reúne chefs de diversos restaurantes do grupo, proporcionando uma experiência única para os clientes. O chefe anfitrião, Élio Olim, será acompanhado por Benoît Sinthon, o Chefe João Luz, do restaurante Avista (recomendado no Guia Michelin) do hotel Les Suites at The Cliff Bay, o Chefe Santiago Anolles, do restaurante Horta (também recomendado no Guia Michelin) do resort Vila Porto Mare, no Funchal, e o Chefe Pedro Spínola, do futuro restaurante Flor de Sal, do hotel PortoBay Oceano Azul.

Os participantes poderão saborear uma variedade de entradas, pratos principais e sobremesas, especialmente criados para a ocasião, com destaque para iguarias como fagottini, polvo guisado e tiramisù. Haverá também bebidas com especialidades locais, incluindo vinhos, sidras e cervejas artesanais.

O Chefs Get Together é um evento exclusivo que celebra a diversidade de sabores e produtos das regiões.