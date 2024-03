Os estudantes que obtiveram um aproveitamento académico excecional no ano letivo 2021/2022, vão receber os diplomas comprovativos de atribuição da Bolsa de Estudo por Mérito. A cerimónia de entrega dos diplomas está agendada para o dia 20 de março, pelas 16 horas, no Edifício da Reitoria, no Colégio dos Jesuítas.

A Bolsa de Estudo por Mérito é um prémio pecuniário atribuído aos estudantes inscritos numa instituição de ensino superior, num ciclo de estudos de licenciatura, integrado de mestrado, de mestrado, curso de especialização tecnológica, ou curso técnico superior profissional que no ano letivo a que se refere a atribuição da bolsa, tenham obtido aprovação em todas as unidades curriculares que integram o plano de estudos do ano curricular, que a média dessas unidades curriculares não tenha sido inferior a Muito Bom (16), e que apresentem o pagamento da propina regularizado à data da atribuição da bolsa. A seriação é feita tendo em atenção o fator de mérito constante no Regulamento de atribuição de bolsas de estudo por mérito a estudantes da UMa, disponível na página eletrónica da instituição.

O valor é definido anualmente, correspondendo a cinco vezes o salário mínimo nacional em vigor no início do ano letivo em que a Bolsa é atribuída. O pagamento da Bolsa é efetuado pela Direção Geral do Ensino Superior diretamente ao estudante, através de transferência bancária e numa só prestação.