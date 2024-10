O Auditório do Museu da Eletricidade – Casa da Luz, no Funchal, vai receber a quinta sessão do ciclo de conferências ‘Estratégia Turismo 2035 – Construir o Turismo do Futuro’. Com início às 14h30, a sessão abre com a intervenção do presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque.

Entre outras personalidades, também vão estar presentes o Secretário de Estado do Turismo, Pedro Machado, o Secretário Regional de Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, o Presidente do Turismo de Portugal, Carlos Abade e o Presidente da Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira, Carlos Teles.

Depois do Funchal ainda vão ter lugar mais duas conferências relativas a este ciclo, nomeadamente dia 11 de novembro em Aveiro e dia 25 de novembro em Faro. No final, este périplo terá percorrido as sete regiões turísticas do país, de forma a contar com a maior participação possível das entidades públicas e privadas que queiram ter uma palavra a dizer na definição das prioridades para o setor do turismo.

O programa completo da sessão do Funchal, dia 28 de outubro, é o seguinte:

14h30 - Abertura

14h40 - Painel Institucional

15h10 - Estratégia Turismo 2035: Os desafios do setor

15h30 - Painel de discussão - Como responder aos desafios do turismo?

16h30 - Discussão Pública

17h00 - Encerramento