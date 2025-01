A Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais – IPSS - Associação Sem Limites enalteceu hoje a atuação da Polícia de Segurança Pública (PSP) do Funchal, que, no dia de hoje, procedeu ao bloqueio/grampeamento de duas viaturas estacionadas de forma irregular junto ao Centro de Saúde de Santo António.

“A zona do Centro de Saúde de Santo António é frequentemente ocupada por veículos indevidamente estacionados, constitui um obstáculo significativo à circulação de pessoas, especialmente para quem utiliza cadeiras de rodas ou enfrenta dificuldades de mobilidade”, indica a Associação, através de um comunicado enviado à redação.

A ‘Sem Limites’ considera que este tipo de infração não apenas prejudica o acesso ao Centro de Saúde, mas também compromete a segurança e a acessibilidade de todos os cidadãos.

“A intervenção da PSP nesta situação reflete um compromisso firme com a promoção da inclusão e o respeito pelos direitos das pessoas com deficiência, bem como a aplicação rigorosa das leis de trânsito que beneficiam toda a comunidade. Enquanto Associação, que recebe inúmeras queixas relacionadas com o estacionamento irregular nesta e noutras zonas, destacamos a importância de ações como esta para a construção de uma sociedade mais justa e acessível”, aponta, agradecendo à PSP pela sua diligência.

A Associação reforça ainda o seu apelo à população para que respeite os espaços e direitos de quem necessita de uma cidade acessível e inclusiva.