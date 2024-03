A candidatura do Chega reuniu com a Delegação Regional da Associação Sindical dos Profissionais de Polícia, junto da qual auscultou os problemas laborais que afetam os seus associados em serviço no Comando Regional da Polícia de Segurança Pública.

No último dia de campanha, a candidatura fez questão de conferir especial destaque ao tema da Segurança, o qual identifica como “uma das grandes bandeiras do nosso partido e um elemento fundamental para a paz interna e progresso social de todo o país”.

Na dita reunião, em conjunto com o coordenador Regional da Associação Sindical dos Profissionais de Polícia, Adelino Oliveira Camacho, analisaram temas como as condições das esquadras policiais, a “falta gritante” de meios humanos, as “falhas” do Estado na comparticipação de medicamentos aos beneficiários do subsistema de saúde da PSP, a “ausência de pagamento do subsídio de insularidade, o aumento de agressões a policiais e o tempo perdido na realização de diligências judiciais”.

A este respeito, Francisco Gomes, cabeça-de-lista, expressou a sua “sentida preocupação” com a situação profissional que enfrentam muitos dos efetivos da polícia.

Para o candidato, “está criada uma situação explosiva junto da polícia e das forças de segurança, em geral. O próximo governo tem de resolver com urgência as tensões que foram despertadas, pois corremos o risco de a polícia começar a repensar a sua atitude quanto à importantíssima missão que recai nos seus ombros.”

Na sua análise da atual situação das forças policiais, Francisco Gomes criticou a postura do governo da República, que, a seu ver, falhou em três aspetos diferentes.

“Primeiro, tem vindo a promover uma cultura de desafio à autoridade e de violência para com a polícia. Segundo, criou e agravou divergências internas na polícia, tratando de forma discriminatória a Polícia Judiciária e a Polícia de Segurança Pública. Terceiro, ainda não percebeu a gritante incompetência que tem tido na gestão destes assuntos, que tem de ser colmatada já na próxima legislatura com a melhoria real e significativa das condições de trabalho e remuneratórias de todos os agentes das forças de segurança”, afirmou.

A concluir, o candidato realçou a atitude dos profissionais da polícia a trabalhar na Região.

“Não há dúvidas que a única razão pela qual o Comendo Regional está bem é pela carolice dos agentes, que, fruto dos eu inquestionável sentido de profissionalismo, têm assumido responsabilidades que não são suas, têm assumido uma carga de trabalho desumano e fazem tudo para que os madeirenses e porto-santenses vivam em segurança”, rematou.