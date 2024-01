A Escola Superior de Saúde da Universidade da Madeira (ESS-UMa) vai realizar no próximo dia 27 de janeiro, das 09h00 às 17h30, o terceiro Workshop em Cuidados Paliativos.

’Comunidades Compassivas: juntos pelos Cuidados Paliativos’ é o nome da edição deste ano que “pretende desconstruir mitos relativos” à temática e “promover a consciencialização sobre o direito no acesso aos mesmos como resposta às necessidades das pessoas em situação de sofrimento decorrente de doença incurável ou grave, em fase avançada e progressiva, assim como às suas famílias”, conforme pode ler-se em nota enviada às redações.

O workshop, que irá ter lugar na Sala do Senado, no piso -2 do Campus da Penteada, terá uma dinâmica interativa, com discussão de casos práticos e momentos de partilha de experiências e testemunhos de familiares de pessoas a receber Cuidados Paliativos.

O painel de oradores será composto pela presidente da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos, Catarina Paes, pela coordenadora da Unidade de Cuidados Paliativos da RAM, Licínia Araújo e, ainda, por dois outros membros da referida Unidade, Vilma Passos e Ana Isabel Santos.

Mais se informa que a participação é aberta a todos os interessados nesta temática, sendo de particular interesse para os profissionais e estudantes nas áreas da saúde, educação e serviço social, com necessidade de inscrição prévia, até 25 de janeiro, através do formulário disponível em: http://tinyurl.com/56m6wf2d