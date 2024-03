A presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Élia Ascensão, reagiu, através de comunicado, às declarações da Vereadora do PSD relativas à empreitada da nova esquadra da PSP em Santa Cruz, considerando que as mesmas reproduzem “acusações infundadas”.

Eis o comunicado na íntegra:

“A senhora vereadora do PSD, Angelizabel Freitas, que deveria ter a responsabilidade de atuar com lisura e salvaguardando o bom nome da instituição Câmara Municipal que também representa, proferiu hoje uma série de acusações infundadas sobre os procedimentos relacionados com a obra da nova esquadra da PSP em Santa Cruz.

Fala de trapalhada quanto à opção pelo concurso limitado por prévia qualificação e qualifica de amadorismo a integração no júri da presidente em exercício nesta câmara.

Mais uma vez, e como já vem sendo habitual, a prática política do PSD revela-se de má-fé, desonestidade, mentira e eventual ignorância quanto aos trâmites legais dos concursos públicos, o que, neste caso, até seria o menos gravoso.

Grave é rotular quem trabalha de amador, com uma desfaçatez imensa, colocando, para mais, um manto de suspeição completamente infundado.

Assim, vamos a factos:

1 - O procedimento de concurso limitado por prévia qualificação pode ser adotado sempre que a entidade adjudicante entenda necessário avaliar a capacidade técnica e/ou financeira dos operadores económicos. Revelando-se ser o tipo de procedimento mais adequado a reforçar, para o contraente público, as garantias de capacitação técnica e financeira do executor do contrato, que se traduzirá, em princípio, em confiança acrescida numa boa e pontual concretização dos compromissos assumidos na proposta escolhida.

2 - No caso da obra da nova esquadra da PSP de Santa Cruz, exige-se apenas a demonstração da capacidade técnica dos operadores subsumível, designadamente, na experiência adquirida em execução de obras, no intuito de incutir no contraente público maior confiança em relação ao executor do contrato e, consequentemente, na concretização dos compromissos contratualmente assumidos.

Acresce que se trata de um procedimento concorrencial, dado a conhecer através de anúncio publicado no Diário da República, através do qual, numa primeira fase os candidatos terão de evidenciar que preenchem os requisitos mínimos de capacidade técnica exigidos sendo que, após esta triagem, proceder-se-á ao convite daqueles que o façam.

3 - Tratando-se de um procedimento constituído por duas fases e, por isso, tendencialmente mais demorado, não é razoável afirmar que para à entidade adjudicante seja indiferente optar por um outro procedimento, já que tal opção poderia não garantir a satisfação contratual mais adequada à prossecução do interesse público que visa garantir.

É inegável que as entidades adjudicantes têm a responsabilidade de minimizar os riscos para o erário público quando definem a solução de contratação. E o concurso limitado por prévia qualificação pode ser um instrumento útil para esse efeito.

Relativamente à nomeação da Sra. Presidente Élia Ascensão para a função de vogal suplente do júri, esclarece-se o seguinte:

Resulta claramente do n.º 2 do artigo 67º do Código dos Contratos Públicos que: “Os titulares do órgão competente para a decisão de contratar podem ser designados membros do júri”

Acresce que, a Sra. Presidente Élia Ascensão foi nomeada vogal suplente, o que significa que apenas intervirá no procedimento, caso esteja esgotada a possibilidade de algum dos membros efetivos assumirem tal função.

E, no que concerne à imparcialidade dos membros do júri, destaca-se que estes terão necessariamente de ser pessoas idóneas, imparciais e independentes em relação a qualquer dos participantes no procedimento, pelo que, se alguma incompatibilidade se revelar após a sua nomeação, dever-se-á substituir o elemento do júri afetado, motivo pelo qual, previamente ao início dessa função, todos os elementos designados têm de declarar, por rescrito, não se encontrar em nenhuma situação de conflito de interesses.”