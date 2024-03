A noite de painéis agendada pelo JM para esta noite e que conta ainda com a JM FM e com o canal NAMINHATERRA.TV prossegue. Desde as 18 horas, que estamos a acompanhar o ato eleitoral.

Estamos, neste momento, com o terceiro painel de comentares.

São três jornalistas, entre os quais Miguel Silva, diretor do JM num debate moderado por Miguel Guarda, diretor da JM FM.

Nicolau Fernandez destaca a importância de surgir uma boa oposição. Entende, inclusive, que uma boa oposição ajuda os governos. “Há aqui um trabalho de politização e de cidadania, que tem de haver”, defende.

António Jorge Pinto apontou vários problemas que afetam os portugueses. Os nossos jovens não têm futuro. Os salários são de vergonha, entre outras situações.