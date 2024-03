João Paulo Marques, do PSD, Patrícia Agrela, do PS e Paulo Alves, do JPP são os três comentadores do segundo painel desta noite eleitoral promovida pelo JM, pela JM FM e pelo canal NAMINHATERRA.TV.

Depois de comentarem as primeiras projeções, todos comentaram, em particular, o avanço no terreno por parte do CHEGA, considerando que este é um fenómeno que tem de merecer atenção. João Paulo Marques foi mais longe e considerou mesmo julgar “que esta noite será extremamente animada mais a nível regional, do que a nível nacional”.

O mesmo disse que será estranho se, com os resultados que se prevêem, Paulo Cafôfo não fizer nada. Patrícia Agrela, do PS, admite ser natural o que está a acontecer ao partido mas não entende que Cafôfo se deva demover daquilo a que se propôs.

Paulo Alves, sobre os anunciados resultados do CHEGA, diz que o partido afirma aquilo que as pessoas gostam de ouvir. Sobre o seu partido, o JPP, entende que se eleger um deputado, estará a dar um passo importantíssimo”.