Paulo Alves, do JPP, lamenta que o partido tenha morrido na praia e afirma que pelo trabalho feito, o partido merecia outro resultado. Mas ao contrário das declarações de Filipe Sousa, que era cabeça-de-lista pela Madeira à AR, Paulo Alves não encara esta situação como uma derrota.

Isto porque, frisa, “aumentamos o número de votos”. Paulo Alves aproveitou o painel que ainda decorre na sede do canal NAMINHATERRA TV, numa iniciativa do JM e da JM FM e que tem aquele canal como parceiro, para criticar a poluição visual que o CHEGA proporcionou nesta campanha, assim como desrespeito ao não retirar os cartazes de propaganda.

Sobre as declarações de Rui Barreto, que disse que a Madeira está junta, Paulo Alves considera que o centrista “foi infeliz”. Já no que toca a Miguel Albuquerque, entende que o presidente do Governo em gestão não mostrou humildade, embora tenha passado a bola para os candidatos. “Concordo com ele em relação ao Pedro Coelho, que é um autarca e que está próximo do povo. Os restantes, não”, frisou. Acusou Paula Margarido de se aproveitar da Ordem dos Advogados para dar um passo para a política.