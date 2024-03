“ Apesar de tudo o que aconteceu, o PSD ainda consegue ter um bom resultado. É de estranhar...”, esta a opinião de Paulo Alves, do JPP, no painel que está a ser realizado na sede do NAMINHATERRA TV, numa iniciativa do JM, da JM FM, em parceria com aquele canal.

Na iniciativa moderada por Miguel Guarda, da rádio JM FM, Paulo Alves afirma ser difícil compreender o resultado obtido pelo PSD mas “o povo é quem decide”.

Paulo Marques, depois de todo o processo que envolveu o presidente do PSD e também presidente do Governo regional, “agradece o elogio de Paulo Alves à inteligência do PSD de ter escolhido deputados distanciados da governação”. Mas lembra que os deputados foram escolhidos anteriormente à rusga na Madeira.

Recusou a ideia de que o PSD estará em crise, tendo em conta que só assim aconteceria se não aparecesse ninguém às eleições. “O que acho é que o PSD prepara-se para enfrentar as próximas eleições”, sublinha.