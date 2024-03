Patrícia Agrela, do PS, diz que o facto de o partido, em alguns concelhos, estar na terceira e não na segunda posição, não desmobiliza. Garantia deixada, esta noite, no painel que conta, além da socialista, com João Paulo Marques, do PSD e com Paulo Alves do JPP.

Na iniciativa da responsabilidade do JM, da JMFM e que decorre na sede do canal NAMINHATERRA, parceiro do evento, Patrícia Agrela louva o facto de Paulo Cafôfo continuar firme e se ter apresentado como candidato à presidência do Governo regional caso o Presidente da República entenda, a 25 de março, que irão decorrer eleições antecipadas na Madeira.

Para João Paulo Marques, o PS perdeu em votos e em vários concelhos para o CHEGA, o que “é algo altamente preocupante para o futuro político de Paulo Cafôfo”.

“Mesmo que o PS não tivesse eleito um deputado, a decisão já estava tomada na cabeça de Paulo Cafôfo”, adiantou ainda, considerando que o líder do PS vai “levar esta aventura até ao fim, o que é algo inconcebível”.