A sede do canal NAMINHATERRA TV continua a reunir três comentadores naquele que é o segundo de três painéis desta noite, destinados a comentar os resultados eleitorais deste 10 de março.

No evento do JM, da JM FM e daquele canal de televisão, Patrícia Agrela afirmou que relativamente aos resultados que têm saído, “temos que assumir que ficámos aquém do resultado que pretendíamos”. “Eventualmente não fomos tão claros ao transmitirmos a nossa ideia”, adiantou.

Paulo Alves, do JPP, que vai comentando os resultados que vão sendo dados a conhecer, lembra que, neste momento, “não é algo para nos preocuparmos se ficámos à frente ou atrás do CHEGA”. “O que estamos focados é na eleição de Filipe Sousa”, sublinhou no painel moderado por Miguel Guarda. Referindo que o PS, realmente, tem de refletir sobre os resultados, comentou ainda a situação do PSD, afirmando estar apreensivo. “Eu não sei se o eleitorado que está a fazer emergir o CHEGA não provém do PSD”, afirmou.

João Paulo Marques, do PSD, admite que o seu partido, nas regionais, festejou uma maioria absoluta que não veio a acontecer. Por isso, rejeita já festejos. Quanto à possível transferência de eleitores do PSD para o CHEGA, como apontado por Paulo Alves, diz não perceber como se pode chegar a essa conclusão.