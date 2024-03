No Especial Eleições, Patrícia Dantas, que foi deputada da Madeira na AR nos últimos dois anos, lamentou o facto de não terem consigo “mover” o PS, que detinha maioria no parlamento, em várias temáticas prementes para a Região.

“Não conseguimos fazer com que muitos dos problemas da Região fossem resolvidos”, reconhece a social-democrata, dando o exemplo da revisão do modelo do subsídio social de mobilidade, mormente pelo facto de o PS não ter conseguido regulamentar essa lei.

“E, até à data, as pessoas não só continuam a ter de adiantar avultadas quantias bem como têm sempre um processo muito complexo cada vez mais honroso na deslocação aos CTT para o reembolso”, indicou, elencando ainda outras questões como os aparelhos para o aeroporto da Madeira com vista à regularização dos ventos, taxas aeroportuárias e do futuro hospital.

“Há nestas matérias um compromisso dos deputados do Madeira primeiro em resolver estas questões”, assegura a social-democrata. No que toca especificamente ao subsídio de mobilidade, a socialista Elisa Seixas reconhece que este é um problema que continua por resolver há alguns anos, mas assegura que é um “dossiê importante” para o PS e um dos temas que os deputados e as deputadas do PS têm tentado negociar.

“Quem tem de negociar com o Governo da República é o Governo Regional, não são os deputados que estão na Assembleia Legislativa Regional que têm de abrir portas para o que quer que seja a nível nacional por pertencerem ao partido”, afiança.

Patrícia Dantas insurge-se e diz: “Os deputados do PS da Madeira votaram pelo menos sete vezes contra a revisão deste modelo de subsídio social de mobilidade. Portanto, isso não é uma atitude coerente da defesa dos interesses da Região”, notou.

Milton Teixeira, do JPP, considera que, a nível nacional, é preciso rever com celeridade as políticas de saúde, assim como as políticas de habitação de forma a “colocar um travão na especulação”.