Miguel Silva, diretor do JM, Nicolau Fernandez e António Jorge Pinto, todos jornalistas, são os comentadores do terceiro painel desta noite Especial Eleições promovida pelo JM, pela JMFM e que conta com o canal NAMINHATERRA como parceiro.

Tendo como moderador Miguel Guarda, diretor da JM FM, Miguel Silva destacou que a capa da sondagem do Jornal, publicada a 6 de março, bem podia ser a capa de amanhã, uma vez que os resultados apresentados a seis de março, na nossa edição, dão conta da eleição de 3 deputados pelo PSD, 2 pelo PS e um pela CHEGA.

”Se são válidos quando dão jeito aos partidos e aos políticos, também são válidos quando dão resultados menos bons”, afirmou Miguel Silva a propósito da sondagem feita para o JM pela Intercampus.

António Jorge Pinto destacou, por seu lado, que o sinal dado às 16 horas, que muita gente tinha ido votar, foi um voto de protesto. Não foi um bom sinal porque os partidos tradicionais não estão a responder às necessidades das pessoas.

”Quem somos nós para questionar a legitimidade do eleitorado?”, questionou a propósito da vitória do PSD na Madeira, mesmo após o recente tumulto resultante de detenções, as quais levaram à demissão de Miguel Albuquerque. António Jorge Pinto lamentou ainda que Paulo Cafôfo não tenha assumido o erro, quando os votos que o PS perdeu foram para o CHEGA. “O líder do PS atirar para todos os sítios, menos para dentro de casa, cá está. Os partidos tradicionais têm dificuldade em assumir os seus erros”, adiantou.

Questionado sobre o que foi mais surpreendente - a subida do CHEGA ou o resultado do PSD- Nicolau Fernandez afirmou que o grande aspeto positivo nestes resultados, foi a descida da abstenção. Depois, apontou a derrota da Esquerda, a nível nacional, uma viragem à Direita e uma subida da Extrema-Direita.

“Nós não vivemos isolados e há este efeito contágio que também chegou à Madeira. Há um reforço surpreendente do PSD/CDS”, afirmou.

Para Nicolau Fernandez, a campanha da Madeira Primeiro, foi muito fraca. Mas, no resultado, não se viu a fraqueza.