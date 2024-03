“É de repudiar o discurso de Francisco Gomes, que apresentou uma linguagem que não admissível em Democracia”, defendeu, esta noite, Nicolau Fernandez.

O jornalista considerou, no terceiro painel da iniciativa do JM, da JM FM e do canal NAMINHATERRA TV, considerou que o CHEGA capitalizou o voto de protesto.

Pela mesma linha, foi António Jorge Pinto.

Concordando com o essencial - o discurso de Francisco Gomes não é o mais indicado- Miguel Silva adiantou que o português discorda desta opinião e aceita essa linguagem.

O diretor do JM considerou que a campanha não foi a mais entusiasmante. Foi erradamente interpretada como um treino para as próximas eleições. “Andamos nisto há anos”, disse.

Convocar eleições ou não, eis a questão?

Nicolau Fernandez diz que Miguel Albuquerque não foi o candidato, enquanto que Paulo Cafôfo arriscou e foi o candidato. Agora, conceber a ideia de não ser necessário eleições, é infatilizar o eleitorado, no entender do jornalista.