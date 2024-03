Paulo Alves, do JPP, reafirma que o que se pretende é que o seu partido consiga eleger um deputado. “Será um reconhecimento das pessoas pelo que temos vindo a fazer”, afirmou, há momentos, no painel onde participa com João Paulo Marques, do PSD e Patrícia Agrela, do PS.

No segundo de três painéis organizados pelo JM, pela JM FM e pelo canal NAMINHATERRA, na sede deste último, e após uma ronda pelas sedes partidárias, João Paulo Marques comentou as declarações de Miguel Albuquerque, considerando que foi inteligente ao manter “distância higiénica do resultado eleitoral”.

”As transferências interpartidárias são admissíveis desde que feitas por convicção. Suspeito que tenha sido esse o caso com Francisco Gomes”, adiantou ainda sobre a eleição de Francisco Gomes, pelo CHEGA-M, à Assembleia da República.

Paulo Alves também concordou com as declarações de João Paulo Marques e até adiantou sublinhar que não deixa de ser curioso o CHEGA falar tanto em tachos. “Francisco Gomes já passou por três partidos. Se isto não é um tacho, então não sei”, afirmou.