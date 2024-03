Paulo Alves, do JPP espera que os seis deputados que irão defender os madeirenses, tenham em atenção que “estamos a ser explorados pela TAP”. Recorda também a questão do ferry há muito reivindicado.

Patrícia Agrela, do PS, saiu ao ataque a João Paulo Marques, do PSD, quando este disse que Paulo Cafôfo deveria repensar se é candidato à presidência do Governo em caso de eleições. Patrícia Agrela é de opinião de que o social-democrata está a tentar desviar as atenções daquilo que se passa no interior do seu partido.