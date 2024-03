O primeiro painel abordou ainda o comunicado, divulgado há instantes, da Comissão Nacional de Eleições (CNE) que remete as declarações desta manhã de Miguel Albuquerque, presidente do PSD-Madeira, para o Ministério Público.

“É óbvio que o apelo ao voto na sua lista por parte do presidente do PSD-Madeira é grave (...) estamos a falar de um presidente de um partido que à saída do seu exercício de direito de voto decide fazer um claro apelo ao voto na sua lista com afirmações que são problemáticas”, considerou Elisa Seixas.

A socialista entende que aquilo que foi dito por Miguel Albuquerque “é objetivamente mentira”. “Quando se diz que há uma defesa intransigente dos interesses da Região por parte especificamente dos deputados e deputados eleitos do PSD é objetivamente mentira. Temos a prova de que isso não acontece”, reforçou. “Portanto, além das afirmações que fez serem mentira, a verdade é que ele sabe que aquilo não é permitido”, apontou.

Por seu turno, Patrícia Dantas começou por dizer que é hábito que em dia de Eleições haja “algum fait divers”, sobretudo de forças partidárias, e que aconteçam “tentativas de passar mensagens falsas”. Até porque: “mentiras ditas muitas vezes, passam a verdade”, afiança.

Já Milton Teixeira, do JPP, advoga que a “lei eleitoral é para cumprir” e diz que “não podemos nem devemos apelar ao voto em dia de reflexão e de eleições tem de ser cumprida. Se Miguel Albuquerque não o cumpriu tem de ter a queixa”.

No entanto, o também presidente da Junta de Freguesia do Caniço questiona: “o que é que a CNE fez com a queixa que foi feita ao Chega que manteve cartazes do partido a promover o voto no partido a menos de 500 metros das mesas de voto? Virão alguma coisa na comunicação social? Eu acho isto gravíssimo”, disse, afirmando que todo o dia foi bombardeados com pessoas indignadas com essa situação.

Milton Teixeira referiu ainda que uma das coisas que tem de ser pensada no país com celeridade é a questão da Lei Eleitoral. “Será que é o apelo ao voto no dia que irá fazer mudar a sua opinião ou a sua intenção de voto?”, questionou, entendendo que deve haver uma atualização nesse sentido. O comentador entende, ainda, que se deve começar cada vez a “falar a sério” do voto eletrónico, até porque “a abstenção também tem que ver com isto”.