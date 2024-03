António Jorge Pinto, jornalista, é de opinião de que passamos a campanha eleitoral com o PS a lavar na Direita toda e que Pedro Nuno Santos teve alguns discursos a roçar a falta de tolerância.

Miguel Silva, jornalista e diretor do JM, lembrou que Passos Coelho também teve, na altura, um discurso semelhante.

E como é que fica a governabilidade do País com um empate técnico? (Estes os dados disponíveis de momento). Nicolau Fernandez acha que, olhando para este cenário, independentemente do resultado do PS, a Direita e a Extrema Direita têm um resultado maior. No entanto, Luís Montenegro passou a campanha a recusar coligação com o CHEGA, como lembra Miguel Silva.

“Acho que há consequências para o dia a dia das pessoas. Há um PRR que tem de ser cumprido. Temos de procurar outras formas de combater esquemas de favorecimentos”, afirmou, por seu lado, Nicolau Fernandez.