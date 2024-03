Nesta noite eleitoral promovida pelo JM, pela JM FM e pelo canal NAMINHATERRA.TV, acompanhamos, agora, o segundo painel moderado pelo jornalista Miguel Guarda e que conta com João Paulo Marques, do PSD, Patrícia Agrela, do PS e Paulo Alves, do JPP, como comentadores.

Os três começaram por louvar a baixa abstenção, coisa que não se via há 20 anos.

Paulo Alves, do JPP, diz que o partido está preparado para dar o ‘salto’ para a Assembleia da República, considerando que um deputado pode fazer mossa.

Sobre as primeiras projeções dos resultados desta noite, João Paulo Marques afirma perceber a cautela, considerando que uma vitória da AD pode significar muito pouco.

Patrícia Agrela, do PS, instada a comentar as projeções que dão o avanço no terreno por parte do CHEGA, admite que aquele é “um fenómeno” que merece a atenção do seu partido.

Paulo Alves admite que, realmente o CHEGA “é um fenómeno, mas de uma pessoa: André Ventura”. Neste debate, que decorre no estúdio do canal NAMINHATERRA.TV, em Câmara de Lobos, três comentadores estão a dar a sua opinião em relação às primeiras projeções regionais e nacionais das eleições legislativas.