No primeiro painel do ‘Especial Eleições’, a primeira a falar foi a social-democrata Patrícia Dantas que começou por considerar que a aparente taxa de abstenção face às Eleições de 2022, é um “sinal” de que as pessoas querem se manifestar e incita a quem ainda não votou a fazê-lo, mas com consciência.

Já a socialista Elisa Seixas entende que os variados fatores da atualidade, como a situação no médio oriente, leva a que as pessoas tenham passado a estar mais atentas e darem mais importância em participar para escolher “quem decide a partir daqui”.

Já Milton Teixeira, do JPP, relevou a adesão às urnas, sobretudo na freguesia do Caniço, e defende que as “pessoas estão cada vez mais a se interessar pela política”.