A Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco juntou as celebrações do Dia Internacional da Matemática, do Dia Mundial da Água, da Meteorologia e da Poesia, e ainda do Dia Internacional das Florestas, dando forma a uma exposição que visa promover o gosto pela matemática e sensibilizar para o respeito pela biodiversidade.

“Em consonância com as celebrações do Dia Internacional da Matemática, cujo mote deste ano é ‘Brincando com a Matemática’, e também em sintonia com o Dia Mundial da Água, da Meteorologia e da Poesia e ainda com o Dia Internacional das Florestas, a Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, uniu-se numa iniciativa singular”, revela o conselho executivo.

A exposição é dinamizada pelos coordenadores do projeto Eco-Escolas, professores Julleett Monteiro e Sérgio Duarte, e a docente Natalina Felizardo, em colaboração com as professoras Ana Cristina Cortinhas, Graciete Ponte, Maria João Garrido, dos grupos disciplinares 230 e 220. O objetivo é não só “promover o fascínio pela matemática, mas também sensibilizar toda a comunidade escolar para a valorização das árvores e o respeito pela biodiversidade. Além disso, procura-se consciencializar para a necessidade de conservação e preservação da água, um recurso vital para a vida.”

A exposição estará acessível no bloco A, “proporcionando uma oportunidade para reflexão, entre os dias 13 e 22 de março. A participação de todos é crucial para o sucesso desta iniciativa em prol do conhecimento, da consciência ambiental e da responsabilidade social.”