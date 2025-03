No dia 28 de fevereiro, a Confraria da Truta e da Sidra realizou o seu encontro mensal no Restaurante Fontes do Horácio, na freguesia do Estreito da Calheta, pela primeira vez no concelho da Calheta.

O evento contou com cerca de 30 confrades e teve o apoio do confrade Rocha da Silva. A confraria, criada em março de 2012, visa promover os produtos regionais, especialmente a sidra e a truta.

Durante o encontro, o confrade mor, Gonçalo Jardim, agradeceu a presença de todos, destacando a importância da confraria na valorização desses produtos.

O presidente da Casa do Povo, Heliodoro Dória, aproveitou para divulgar as futuras atividades da instituição, incluindo um concurso de disfarces de Carnaval. A presidente da Câmara da Calheta, Doroteia Leça, deu as boas-vindas aos confrades e elogiou os produtores de sidra locais, destacando a Sidraria dos Prazeres.