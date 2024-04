A empresa Madeira SkyPark Adventure recorreu, esta manhã, a um comunicado, para afirmar que “o teleférico com o segundo maior vão suspenso do mundo vai ser construído no Curral das Freiras”.

Embora o projeto esteja atualmente suspenso, a entidade expressa que “com 3070 metros de percurso e um desnível de 230 metros, este teleférico vai proporcionar uma viagem com uma duração de 6m30s”, dando conta de que “inclui ainda um Centro de Interpretação da Natureza e um Parque Aventura, onde os visitantes vão encontrar um Zip Line de 2300 euros, o maior da Europa (e o segundo do mundo)”.

“Este projeto inédito e pioneiro é estruturante para o turismo da Madeira e, em particular, para o desenvolvimento do Curral das Freiras, devido ao impacto direto na criação de emprego e no comércio local”, afirma Nuno Freiras, CEO do Madeira SkyPark Adventure, revelando que o “investimento, totalmente privado, vai ascender aos 47 milhões de euros”. E, tendo em conta o pagamento das rendas da concessão, assim como a receita fiscal prevista durante a duração da mesma, a Região da Madeira “terá benefícios económicos superiores a 400 milhões de euros”.

A Madeira SkyPark Adventure refere que vai criar, “logo à partida, 40 postos de trabalho diretos, além dos muitos indiretos, incentivando o empreendedorismo local e fomentando a fixação de população, numa localidade que tem, atualmente, cerca de 1500 habitantes”. “O projeto assume, aliás, um forte compromisso com a comunidade, prevendo promover a cultura e o património locais e desenvolver as infraestruturas do ponto de vista da água e energia, com o reforço da capacidade na respetiva zona”, acrescenta.

Do ponto de vista ambiental, “o projeto será desenvolvido segundo as melhores práticas e políticas internacionais de ESG (ambiente, social e governante), nomeadamente as definidas pelo Banco Mundial, estando enquadrado por um estudo de impacto ambiental, que esteve em consulta pública e que concluiu não haver impactos associados. Nenhuma espécie de risco foi detetada na zona de implantação do teleférico e não há impacto sobre as espécies de etologia noturna, uma vez que a atividade do teleférico será apenas diurna”, refere.

Mais informa que o projeto envolve um conjunto de dois teleféricos, ambos com duas cabinas em sistema de vaivém: um a ligar o centro do Curral das Freiras ao Miradouros do Paredão - com cabinas para 15 pessoas, num percurso de 1012 metros de comprimento e um desnível de 789 metros; e um segundo teleférico, com cabinas para 50 pessoas, que ligará o Miradouro do Paredão à Boca da Corrida, numa distância de 3070 metros e um desnível de 230 metros. “Este será o teleférico com o segundo maior vão suspenso do mundo, só superado pelo teleférico de Zugspitz na Alemanha, construído pela Doppelmayr, que é também a empresa responsável pela execução do projeto dos teleféricos do Curral das Freiras”.

Por fim, a empresa aponta que na Boca da Corrida “haverá o Centro de Interpretação da Natureza, que será implementado em parceria com a Secretaria regional da Agricultura e Ambiente, e um Parque Aventura para atividades radicais, que será complementado com um Zip Line (slide), num percurso de 2300 metros até ao Curral das Freiras, que será o mais longo da Europa e o segundo mais longo do mundo, apenas superado pelo existente nos Emirados”.