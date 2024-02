A Inspire Capital Atlantic, empresa a quem foi adjudicada a execução do teleférico do Curral das Freiras, recusa-se a acreditar que o projeto não será concretizado. Mas sabe o JM que a decisão do Governo já está tomada. Em resposta, o concessionário avisa que o investimento já ascende aos 8 milhões de euros e está preparado para acionar os “meios legais”.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca um regresso com lotação esgotada. O Lobo Marinho retoma amanhã a ligação entre a Madeira e o Porto Santo e rapidamente ficaram esgotadas as viagens nos primeiros dias. A ‘ponte’ do Carnaval fez disparar a procura.

Adiamento desperta insatisfação entre militantes do PSD-Madeira é outro assunto de relevo nesta edição. Social-democratas contactados pelo JM confessam-se desiludidos com o mistério em torno do modelo e nome do sucessor de Albuquerque. Criticam o que consideram um impasse com consequências negativas para o futuro do partido. Marcelo admite pensar na dissolução em março.

Saiba ainda que PAN já chegou a acordo, IL e BE querem eleições e que advogado desmente exame a diamante feito na Casa da Moeda.

O Trocar por Miúdos leva até si os prazos que precisa de saber para o IRS e não perca a folia do Carnaval que preenche um roteiro de animação do fim de semana.