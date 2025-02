O antigo presidente do PS, Emanuel Câmara, prometeu um abraço de vitória a Paulo Cafôfo, na noite de 23 de março, depois de conhecidos os resultados eleitorais.

Numa intervenção fortemente aplaudida, o socialista aproveitou para recordar nomes históricos do PS, como Mota Torres e Emanuel Jardim Fernandes, pedindo que por eles, também o partido vença as eleições regionais.

Mas, alertou para a necessidade de ser feito “um trabalho de formiguinha”, de o PS estar atento às mesas de voto nas freguesias, no sentido de evitar problemas. “Estou revoltado por estarmos há quase 50 anos com o mesmo regime, com o mesmo governo do PSD. Temos o direito de estar revoltados, por quem estar a gerir a Região e ao ponto a que a Região chegou a vários níveis, como na saúde”, sustentou Emanuel Câmara, pedindo a que se fale com os avós, com as pessoas nos autocarros e ouçam e partilhem o sentimento de revolta.

Lembrou os resultados históricos do PS em 2019, esperando que seja desta vez que o PS chegue ao governo.

Referindo-se à “cigarra que estragou o trabalho da formiguinha”, Emanuel Câmara criticou o líder do CDS, José Manuel Rodrigues, que traiu a Região em 2019, quando se coligou ao PSD.

Terminou vincando que o PS tem gente capaz para gerir os destinos do arquipélago.