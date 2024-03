O PTP está convencido que o desfecho das Eleições Legislativas Nacionais na Madeira mostram que os eleitores penalizaram diretamente o PS e que o mesmo vai acontecer ao PSD nas Regionais.

“A convicção do PTP é que na Madeira os eleitores quiseram penalizar o PS e que nas próximas Eleições Regionais irão penalizar o PSD”, lê-se em comunicado que cista Raquel Coelho.

“Os eleitores na Madeira penalizaram agora a ladroíce do PS e as regionais será para penalizar a ladroíce no PSD”, sublinhou o partido trabalhista, considerando que “o bipartidarismo encontra-se numa crise profunda”.

Para o PTP, “os partidos do arco do poder estão profundamente desacreditados porque caíram na corrupção e os últimos resultados eleitorais são uma resposta a esse descontentamento da população”.

”Tanto o PS como PSD, caíram na corrupção e as eleições que se realizaram e que se avizinham para a Madeira será uma resposta dos eleitores à ladroíce dos nossos governantes. Por tabela, vão apanhar os partidos que foram muletas destes partidos como é o caso do CDS e do PAN”, explicou Raquel Coelho.

“O PTP alerta que tudo fará para que o descontentamento da população não fique nas mãos das forças anti-democráticas e oportunistas, que têm subido graças ao descrédito da partidocracia tradicional e que têm usurpado o lugar dos verdadeiros combatentes da corrupção e dos que lutam pela democracia e transformação da sociedade”, remata.